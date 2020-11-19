هل ما تم يُعبر عن غباء سياسي ام هناك ما وراءه ؟؟؟!!!

كتب: فادي البرغوثي

قبل فترة وجيزة راقب العالم الانتخابات الامريكية وفرح كثيرا لنجاح جو بايدن و ربما كان اهتمام شعبنا في هذه الانتخابات مضاعفا عن بقية الشعوب الأخرى نتيجة العداء الشديد التي اظهرته ادارة ترامب للقضية الفلسطينية ومحاولة هذه الادارة تصفية القضية الفلسطينية والتي تمثلت في صفقة القرن واخذ خطوات عملية في تطبيقها دون الرجوع للقيادة الفلسطينية

وليس خافيا على احد، ما قام به ترامب من تنفيذ الخطة التي كان للقيادة الفلسطينية موقف منها ومن خطواتها، تجلى ذلك في وقف التنسيق الامني وحتى المدني احتجاجا على هذه الصفقة.

لقد لقي هذا القرار (وقف التتسيق الامني والمدني) ترحيبا شعبيا غير مسبوق، رغم المعاناة التي تكبد بها الكثير من الناس، تمثل ذلك في قطع رواتبهم، دون ان تخرج كلمة احتجاج واحدة على ذلك بل اثبت شعبنا انه قادر على التحمل وشد الاحزمة طالما ان القرار المتخذ هو قرار وطني.

وما نشاهده اليوم من احتجاج واسع في مواقع التواصل الاجتماعي انما يدل على حجم الطاقة الهائلة وقوة التحمل لدى شعبنا حينما تمس الامور ثوابته وقضاياه الوطنية .

عودة الى موضوع المقال، فإن خطورة هذا القرار المتخذ بعودة التنسيق الامني هو جعل ادارة جو بايدن ان تمشي على نهج الادارة السابقة في عملية المضي قدما في تطبيق صفقة القرن، وهو ما يعتبر هدية تقدم مجانا لليمين الصهيوني لكن بأيد فلسطينية، وهذا لا يعني انني كنت اراهن على ادارة جو بايدن بانها ستقف في وجه الكيان الصهيوني، وانها ستكون منحازة لشعبنا بل يمكن لها ان تذهب على ما كانت علية الادارات الامريكية السابقة بالعودة الى ادارة الصراع بدل من فرضة علينا مع التحيز المعروف والسابق للكيان الصهيوني وتبتعد ولو جزئيا عن سياسات ادارة ترامب في التعامل مع القضية الفلسطينية ويمكن لها ايضا بان تقوم بعودة الامور كما كانت سابقا قبل الاعلان عن صفقة القرن.

لكن ما جرى يعطي اليمين الاسرائيلي بقيادة نتنياهو ورقة قوة امام جو بايدن ويعطيه مفاتيج جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية من حبث ان القيادة الفلسطينية ليس لها موقف في مواجهة صفقة القرن وان الاعلان عن رفض الصفقة لا يرتقي بالموقف العملي المطلوب ولا يرتقي للمواقف العملية التي اخذها الرئيس الامريكي السابق .

يعني باختصار شديد فان خطورة هذا القرار عدا انه يتجاوز موضوع الوحدة مع حماس ويعود بالعلاقات مع اسرائيل، فإن خطورته تكمن في توقيته اي قبل استلام بايدن مهامه وجعل الادارة الامريكية تبدأ من النقطة التي انتهت منها الادارة السابقة وتقوم باستكمال صفقة القرن.