إغلاق 3 مساجد في خانيونس ورفح ليومين بسبب كورونا

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مساء اليوم الخميس، عن إغلاق 3 مساجد لمدة 48 ساعة في محافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، اعتبارًا من فجر يوم غد الجمعة.

وقالت الأوقاف خلال الإيجاز اليومي، إن المساجد هي: حمزة في منطقة خزاعة وأبو هريرة في منطقة الزنة، وأنس بن مالك في رفح الغربية.

وأشارت إلى أن الإغلاق بسبب تسجيل إصابات في صفوف روادها بفيروس كورونا.

وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة وضاغطة بالنظر إلى تصاعد إصابات فيروس كورونا بشكل غير مسبوق.