قراءة في التقرير الصادر عن ائتلاف "إصلاح القضاء وحمايته"

كتب: محمد خضر

أعلن "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته"، عن نتائج، بين قوسين، (التقرير الرقابي) حول سير محاكمات الجنايات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمفاجئ في التقرير، ليست النتائج المفترضة من تقرير رقابي كما يتوقع الكثير، ولكن حجم المغالطات والتحيز الوارد فيه. ورغم إعلان نتائج التقرير بحضور جهات رسمية ومجتمعية، إلا تمرير هذه المغالطات يولد الخشية في أن يكون هذا الإعلان ذريعة من أجل تبرير تبني ما ورد فيه من توصيات لن تساهم إلا في تعزيز مأسسة انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي نشهدها يوميا في المحاكم. ويظهر من التقرير أنه يغيب عنه التخصص والمعرفة بأساسيات القانون، وأيضا تغيب عنه المهنية والمعرفة بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام أو ضمانات المحاكمة العادلة على وجه الخصوص. وأورد هنا عددا من الملاحظات، تشكل أمثلة واضحة على ذلك، وأيضا لا بد من الإشارة أنه لا يتسع المجال لذكر ملاحظات أخرى مهمة جدا تتعلق فما يغيب عن التقرير، وكان يفترض مهنيا أن يعالجه في حال التوفر الحقيقي لمعايير التخصص والحياد والاستقلال للقائمين عليه.

الملاحظات على متن أو محتوى التقرير

أولا: الصفحات الأولى من التقرير عبارة عن إحصائيات محددة ليس لها علاقة بالرقابة، وإنما معلومات عامة ولا تعطي مؤشرات رقابية بخصوص إجراءات المحاكمة وضمانات المحاكمة العادلة وهناك ما يشير إلى أنه تم استخراجها من برنامج الميزان، لأن العمل القضائي خلال مدة من الزمن ينشأ عنها فصل في قضايا وبقاء قضايا مفتوحة، وهذا بحاجة إلى بيان هذه المجموعات من القضايا في المنهجية، لكن أن يتم إهمال القضايا التي لم يصدر فيها أحكام خلال فترة التقرير والإشارة الدقيقة إلى الأحكام الصادرة وأنواعها وعدد سنوات الحكم فيها بين حدود مهينة، فهذا جميعه يشير إلى أن مصدر المعلومات هي الجهات الرسمية وليس العمل الرقابي ذاته، وهذا مؤشر أيضا على عدم الحياد إضافة إلى أنه مؤشر على علاقة التكامل والتعاون ولو على حساب الرقابة طبعا.

ثانيا: يتناول التقرير في جزء غير بسيط منه بدء الجلسات، والتأخير فيها، وحضور القضاة في المواعيد، والالتزام في جدول القضايا، ومدة الجلسة، وعدد الجلسات التي تعقد، ويقارن التقرير بين المحاكم ويخرج التقرير في أن هناك محاكم أفضل من غيرها، دون أي إشارة إلى نوع القضية والأدلة وطبيعة الجلسة، ونوع الإجراء الذي تعقد من أجله، وذات التقرير يشير في مواضع أخرى إلى أن عدد كبير جدا من الجلسات يقتصر على التأجيلات دون اتخاذ أي إجراء، ويكون السؤال، ما الفرق فيما اذا كانت الجلسة 3 دقائق أو 8 دقائق إذا كانت في النهاية تنصب على التأجيل؟ وربما يعود السبب في هذا التخبط إلى عدم التخصص في موضوع القضايا وطبيعة الإجراءات التي تتخذ داخل هذه الجلسات.

ثالثا: يتناول التقرير البنية التحتية للمحاكم، ومن يقرأ العنوان يعتقد أنه سينصب على مناسبة مكان المحاكم والمبان والقاعات والتجهيزات والسلامة والأمن ومتطلبات خاصة لحالات معينة...الخ، ليتفاجأ أن المقصود بالبنية التحتية للمحاكم وفقا للتقرير هي الشرطة وكاتب المحكمة والحاجب والصوتيات. وللأمانة، يوجد جزء بسيط في بند الصوتيات عن الاكتظاظ في محكمة رام الله، للاستفادة لمن لا يعرف.

وفي نهاية البند يخرج بتوصية كبيرة لم تناقش أساسا في التقرير بخصوص بذل الجهود من قبل الحكومة لضمان تزويد المحاكم بالموارد والمباني الكافية لكي تتم عملها بكفاءة وأمان.

رابعا: يبدأ التقرير (الرقابي) حقيقة في الصفحة 25، لأن كل ما سبق هو معلومات لا تتعلق بالرقابة على أداء المحاكم وإنما يأتي كسياق ويمكن أن يكون مصدر المعلومات عنها لا يتعلق بالنشاط الرقابي للمشروع وإنما معلومات يظهر أنه تم الحصول عليها من مجلس القضاء من خلال برنامج ميزان، وهناك ما يشير في التقرير إلى ذلك ويمكن الرجوع أيضا إلى البند أعلاه بخصوص الأحكام الصادرة في القضايا محل، بين قوسين (الرقابة).

خامسا: البند الأساسي المتعلق بكفاءة المحاكم في الفصل في القضايا، وكما باقي أجزاء التقرير، يمكن أن يتوهم القارئ أنه سيجد معلومات هامة فيه، لكن في الحقيقة، يتناول هذا البند فقط ساعات العمل، وعدد الجلسات، ومتوسط وقت الجلسة، ويميز بين جلسة ساهمت في تقدم الملف وجلسة تأجيل، ومدة تأجيل الجلسات، ثم يسرد أرقاما لا يمكن التحقق من صحتها، إلا إذا كانت مأخوذة من برنامج ميزان وبالتعاون معه الجهات الرسمية، وفي جميع الأحوال، لا يوجد حاجة إلى جيش من المراقبين وأدوات ضبط وقت وتسجيل لحظة دخول القاضي ومدة كل جلسة وعدد الجلسات، ووقت كل جلسة، ثم جمعها يوميا واسبوعيا وشهريا، وإخراج المتوسط الحسابي لها، ثم الاستنتاج أن محاكم غزة أسرع من محاكم الضفة، أو أن محكمة الجنايات أسرع من محكمة البداية في جلسات معظمها تأجيلات، ولا يوجد أي معلومة إضافية حول نوع الإجراء وفعاليته وعلاقته بضمانات المحاكمة العادلة الأخرى، غير سرعة البت في القضايا طبعا.

سادسا: يشيد التقرير كثيرا (أو هكذا يظهر في بيانات التقرير في مواضع كثيرة منه) في محكمة الجنايات التي تم إلغاؤها. بالرغم من أن التقرير لم يشر إلى أنه تم إلغاء هذه المحكمة غير مرة واحدة في الصفحة 11 منه عندما تناول الإطار الزمني، كما لم يشر من قريب أو بعيد الاحتجاجات التي رافقت صدوره حتى إلغاؤه، وأنه من القرارات بقانون التي تم إلغاؤها بسبب الانتهاكات الجسيمة للحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة، بل العكس تماما، التقرير (الرقابي)، يظهر بوضوح، من خلال بنوده المختلفة وتوصياته المثيرة للجدل أن هذه المحكمة أفضل في البت وسرعة القضايا دون أي ربط مع أي سياق أو أية معايير أخرى. كأن معيار التقرير الأساسي هو سرعة البت في القضايا خاصة في الجنايات، وهو ما سنشر إليه، وإلى علاقته بضمانات المحاكمة العادلة بعد قليل.

سابعا: بند تأجيل القضايا، طبعا هذا البند يفترض أن يكون من أهم ما يرد في التقرير، ولطبيعة هذا التقرير، والقائمين عليه، يفترض أن يكون هو المحتوى الأساسي الأسهل الذي يمكن الادعاء بمراقبته. يجد التقرير أن (٧٦٪ من الجلسات هي جلسات تأجيل)، وبالرغم من معرفة كل من يرتاد المحاكم هذه المعلومات، وهي أيضا متاحة بالتأكيد من خلال برنامج ميزان، إلا أن أهم ثاني سبب للتأجيلات في الفترة الحالية، ولم تتم الإشارة إليه بصراحة، وهو التشكيلة القضائية الجدلية، طبعا لا يظهر هذا السبب لظروف منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، أهمها تأييد ودعم وتبرير قرارات الانتقالي، وتجنب أية إشارة إلى تأثيرها السلبي على العمل القضائي، وهو ما يغيب بالمناسبة عن كامل صفحات التقرير، وسأشير إلى هذه المسألة بشكل تفصيلي أكثر لاحقا، لتعلقها بأهم عنصر من عناصر أخلاقيات البحث، وخاصة البحث الكمي، وهو عنصر المصداقية والمهنية والحياد.

ثامنا: السبب الأساسي للتأجيل كما يظهر من التقرير هو عدم حضور شهود النيابة، وهذه أيضا معلومة عامة، ويمكن أن تظهر كميا من خلال برنامج ميزان، لكن الغريب إشارة التقرير في الصفحة 28 منه إلى تعبير "فشل المحكمة في ضمان حضور المدعى عليهم المحتجزين قبل المحاكمة" فهل المحكمة هي التي تفشل في ضمان حضور المدعى عليهم؟ وهل هناك مصطلح مدعى عليهم في الجنايات؟ هذا يثير الشك حول المصداقية، وما يدعم ذلك أنه من المعروف عند المتخصصين والمترافعين أمام المحاكم، أن عدم احترام أو استجابة أجهزة انفاذ القانون لقرارات وأوامر المحاكم هو السبب الرئيسي في عدم حضور الموقوفين إلى الجلسات في مواعيدها؟ لكن يرى التقرير خلاف ذلك، حيث يشير إلى انتقاد المحكمة بسبب حالة "إغفال كاتب المحكمة ذكر اسم الشخص الموقوف في الرسائل والمراسلات الصادرة عن المحكمة إلى السجن" لكن التساؤل هل يعقل أن يكون هذا السبب من الأسباب الأساسية الأكثر شيوعا للتأجيلات؟ ويشكل مع عدم حضور شهود النيابة السبب الأول كما يشير التقرير؟

تاسعا: التغييرات في هيئات المحاكمة، كما تمت الإشارة أعلاه، ثاني أهم سبب في تأجيل الجلسات في الفترة الحالية هو التغيير في هيئة المحكمة (وليس المحاكمة كما هو وارد)، وسبب التغيير بالتأكيد هو بدعة التشكيلة القضائية التي يمارسها المجلس الانتقالي تنكيلا في القضاة لأنها ليس لها أساس في القانون. وما يؤكد ذلك، البيان الصادر عن الائتلاف (داعم التقرير) عند تشكيل المجلس الانتقالي ، والذي يشير فيه إلى المحددات التي سيراقب عليها لعمل المجلس الانتقالي وكان من بينها بند واضح بإلغاء العمل بالتشكيلة القضائية كونها مخالفة للقانون، وسبب أساسي من أسباب غياب استقلال وحياد القضاة، (وسأشير إلى ذلك في بند استقلال وحياد القضاة أيضا)، بالرغم من ذلك، في هذه الصفحة لا يتم الإشارة إلى هذا البند إطلاقا، بل بالعكس، يظهر للقارئ أن سبب التغيير في الهيئات هو "الإصلاح" وما يسمى في التقرير "إحالة 20 قاضيا للتقاعد" ويظهر جمل غريبة في النص مثل "الإيعاز لرؤساء المحاكم بفصل أو إعادة تعيين القضاة، أو إحالة بعض القضاة إلى التقاعد المبكر" وهذا يثير الاستهجان ، ماذا يعني الإيعاز لرؤساء المحاكم؟ ومن الذي يوعز لرؤساء المحاكم؟ وهل هذا يتوافق مع أي مبدأ في الدنيا سواء قانوني أو إنساني. من المرجح أن هذه الفقرة خضعت للتدقيق من قبل الجهات التي يكتب هذا التقرير لصالحها (وعلى رأسها طبعا المجلس الانتقالي) والدليل على ذلك، ورود تفصيل لهذا البند في التوصيات. وأشير هنا إلى مغالطة منهجية، تتعلق بذكر توصيات لم يرد بشأنها نقاش في التقرير، وتتعلق تحديدا بشرعنة التشكيلة القضائية والمطالبة بتعزيزها واستدامتها، وهذا بالتأكيد يخالف قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي في البنود المتعلقة باستقلال القضاء وعدم جواز نقلهم إلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الذي يمنع نقل القضاة دون موافقتهم.

ولخطورة هذا الموضوع، أنصح بقراءة هذا البند الذي ورد على الصفحة 31 من التقرير، حتى يمكن للقارئ المحايد الحكم بشأن ما ورد أعلاه. وهو مثال صارخ على عدم حياد ومصداقية واستقلال معدي التقرير أو من راقب عليه قبل صدوره للعلن. وهو يشير أيضا إلى قلة المعرفة بالقانون، أو تجاهل مبدأ سيادة القانون لصالح مصالح أخرى، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا من جهة تدعي (الرقابة) على أعمال المحاكم وسيادة القانون.

عاشرا: بند ضمانات المحاكمة العادلة:

بسبب خطورة ومحورية هذا البند، باعتبار أن أي رقابة يجب أن تأخذ بالاعتبار ضمانات المحاكمة العادلة وأن لا يكون هذا البند واحدا من البنود الأخرى كما هو وارد في هذا التقرير، باعتبار ضمانات المحاكمة العادلة هي أساس الرقابة ولا يوجد معيار أخرى للرقابة سوى ضمانات المحاكمة العادلة، لكن بسبب خلط التقرير بين الإجراءات التي يكون هدفها ضمان المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة ذاتها، نتج عن ذلك وجود ضمانات المحاكمة العادلة كبند مستقل، فمثلا جميع ما تم تناوله في الفصول السابقة في التقرير سواء تعلق بالقضايا أو المتهمين، أو البنية التحتية، أو كفاءة الفصل في الدعاوى وطول أمد التقاضي، فهذه جميعها تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة ومنها طبعا تقديم المتهم للمحاكمة "دون تأخير" (المادة 12 من القانون الأساسي) وأيضا سرعة الفصل في القضايا (المادة 30 من القانون الأساسي). لكن بسبب قلة المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام، وأيضا تفاصيل الحق في محاكمة عادلة بشكل خاص، تنتج هذه الحالة من الفصل بين الموضوعات بهذه الصورة، وعدم القدرة على الربط بيها. أيضا، إضافة إلى الملاحظة العامة السابقة، أورد هنا بعض الملاحظات التفصيلية، كمثال على الاستنتاج الخاص بعدم حساسية هذا التقرير (الرقابي) لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن هذا التقرير جزء من حالة انتهاك، ومأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن تمريره باعتباره تقرير رقابي على انتهاكات حقوق الإنسان.

- بند الحق في محاكمة أمام محكمة منشأة بحكم القانون:

وفقا للتقرير جميع الهيئات في الضفة وغزة منشأة بشكل قانون، يكفي للطعن في هذا الاستنتاج الغريب الإشارة إلى التشكيلة القضائية، وإمكانية التلاعب في الهيئات بموجبها، لأن أي متخصص في القانون يدرك أن هدف هذا البند من ضمانات المحاكمة العادلة عدم تشكيل الهيئات (Tribunals) اللاحق لوقوع الفعل المجرم، وأنه يتعلق بالهيئات القضائية ذاتها وليس فقط في المحكمة. وهذا بلا شك أن تكون مثل هذه التقارير مكتوبة من قبل أشخاص متخصصين في المجالات التي يتناولها التقرير خاصة أنها تتعلق بتفاصيل مبدأ بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

- بند الحق في محاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة:

في هذا البند أيضا، لم يلاحظ التقرير وجود أي حالات واضحة لعدم حيادية المحكمة، وأشار التقرير إلى ملاحظة ودية بخصوص تأجيل الجلسات بسبب معرفة القضاة الشخصية بالمحامين، ومع أن التقرير يشير إلى أن هذا مأخذ على الحياد، لكنه يستطرد للقول أن هذا التأجيل لا يشكل انتهاكا واضحا للعدالة بشكل عام... . ثم يعظ التقرير بخصوص هذا المبدأ، دون أن يكلف نفسه عناء فحص أي مصدر أو أي مرجع يتعلق بمدخل إلى القانون أو إلى حقوق الإنسان، سيجد أن أطراف الدعوى الجزائية التي يقومون بالرقابة عليها هم المتهم ويمثله المحامي، والطرف الثاني هي النيابة العامة. والتقرير ذاته يشير إلى انحياز القضاة في كثير من القضايا إلى النيابة العامة من خلال الموافقة على طلبات التوقيف بناء على مرافعة النيابة التي تستند إلى توصية أمنية، وليس استنادا إلى ملف تحقيقي يبرر هذا التوقيف. التناقض الواضح يتمثل في وصول التقرير إلى نتيجة مفادها حياد القضاء واستقلاله وحياده رغم أن السبب المفترض في إعداد مثل هذا التقرير والانفاق عليه هو ادعاء عدم تحقق ذلك.

- بند المساواة أمام القانون

جميع ما ورد في هذا البند يتعلق بآراء محضة ولا يتعلق بأي أسلوب علمي بحثي. لأن معيار المقارنة هو نتيجة الحكم وجنس المتهم، دون أي نقاش يتعلق بظروف ونوع الجريمة وخطورة وظروف الجاني، أو حتى الاشتراك الجرمي وتساوي المساهمات حتى يتم الحكم أن هناك مساواة أو عدم مساواة. وللفائدة، يمكن الرجوع للبند أعلاه المتعلق بحياد واستقلال الهيئات، وفحص المساواة في بين أطراف الدعوى أو بين المتهمين من فئات اجتماعية مختلفة يحظر التمييز بينها وفقا للقانون الأساسي وأهمها طبعا في الحالة الفلسطينية، الانتماء الحزبي، وهل يتم ملاحقة أو محاكمة الجناة إذا كانوا ينتمون لحزب أو طبقة سياسية معينة؟ وينطبق على هذا البند ما قيل أعلاه بشأن التخصص في صياغة مثل هذا التقرير، وأضيف لها أيضا ضرورة إعمال المهنية والحياد في إعداده.

- بند الحرية الشخصية

يوجد مأخذان أساسيان على هذا البند، الأول، أنه يشير إلى المادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون الإشارة أو العلم بوجود المادة 11 من القانون الأساسي التي تحظر حجز الحرية الشخصية دون إذن قضائي. وهل النيابة العامة تمثل هيئة قضائية محايدة حتى تقوم ابتداء بالتوقيف، وهل تراجع المحاكم وجود أسباب ابتدائية للتوقيف؟ أو وجود مبررات حقيقية للتوقيف، ورغم إشارة البند ومطالبته المحاكم بأن "تقيم بعناية متى يكون الاحتجاز ضروريا" إلا أنه لا يشير إلى هذه المعايير، وهذا طبيعي أيضا بسبب عدم التخصص. أما المأخذ الثاني فيتعلق بتجاهل التقرير للمسؤولية عن مخالفة القانون وحجز الحرية الشخصية دون مبرر، وأسباب غياب إعمال قواعد المسؤولية عن هذا الخطأ الجسيم، وعلاقتها باستقلال الإدارة القضائية وحيادها.

- بند الحق في المحاكمة الحضورية

بالرغم من إشارة التقرير إلى التزام المحاكم بهذا البند، إلا أن التقرير ذاته يوصي لاحقا بمحاكمة المتهمين إلكترونيا، ويبدو أن القائمين على التقرير لا يعلمون بالحق الطبيعي للإنسان بالمثول الجسدي أمام القضاء كأساس للمحاكمة العادلة. وللفائدة ينصح بقراءة أولية بخصوص (habeas corpus)، أو الحق بالمثول الجسدي كأحد (أول) و(أهم) ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة لأن من شأن هذه القراءة تسليط الضوء على هذا الحق وفهم مضمونه من قبل غير المختصين بالشأن القانوني او بحقوق الانسان..

- بنود الحق في توكيل محام، والحق في محاكمة علنية وإبلاغ المتهمين بحقوقهم

ما ورد بشأنها سطحي جدا ولا يناقش نهائيا هذه الحقوق سواء من حيث أهميتها أو أثر عدم مراعاتها في الواقع العملي، كون ذلك من أهم ما يتم الرقابة بشأنه وليس مجرد إبداء رأي غير مهني بخصوص اعتبار "إبلاغ المتهم بحقوقه لا يعد حق أساسي في حد ذاته" كما ورد في الصفحة 43، ولا أعرف كيف يمكن أن ترد مثل هذه العبارة في تقرير حقيقي رقابي يتعلق بالرقابة على الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، وكيف يورد التقرير هذا البند كبند أساسي ثم يقرر أن هذا الحق ليس أساسيا؟ وإنما مرحب به؟ هل هكذا ينص القانون بخصوص الحق في الصمت مثلا؟

الملاحظات على توصيات التقرير

الكثير من هذه التوصيات تخالف مبدأ سمو الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحتى تلك التي لا تخالف هذه المبادئ فهي لا تنم لا عن معرفة أو خبرة وتخصص في مجال القانون أو العمل القضائي. وهذه بعض الأمثلة

أولا: توصيات إلى الهيئة التشريعية، لا يوجد في القانون أساسا هذا المصطلح أو هذا الجسم! وإذا كان المقصود به إصدار قرار بقانون، وقرر ائتلاف "إصلاح القضاء" أن يكون من خلال السلطة التنفيذية، فهذا يخالف ويطعن بسبب وجود الائتلاف، لأن هدف وجوده، كما هو معلن، إصلاح القضاء وحمايته ومن أهم المبادئ المعلنة عنه، طلب عدم تدخل السلطة التنفيذية، ثم يتم إعداد تقرير لا يمكن أن يكون هدفه سوى المزيد من التدخل في عمل القضاء، بدليل أن التقرير معد ليقدم إلى ما أسماه ذاته تضليلا "الهيئة التشريعية" والمقصود به طبعا السلطة التنفيذية، على خلاف القانون الأساسي ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

ثانيا: منح هيئات محاكم البداية الصلاحية لفرض عقوبات على الشهود الذين لا يحضرون للشهادة، رغم أن القانون يحتوي هذه الصلاحية أصلا.

ثالثا: إتاحة نظام قانوني يسمح بمثول المتهمين والشهود أمام القاضي عبر تقنيات إلكترونية (الفيديو). وهذه التوصية تتعارض مع حقوق الانسان والحق بالمحاكمة العادلة، كما ذكر اعلاه، وهي توصية لا يتصور صدورها عن جهات تعمل في حقوق الإنسان واستقلال القضاء لمخالفة هذه التوصية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

رابعا: وضع التشريعات التي تسمح لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا. لا أْلم ما هو المقصود بمحكمة الجنايات الواردة في التوصية، إلا إذا كانت هذه التوصية مكتوبة سلفا، لتبرير تعديل سيأتي قريبا يتعلق بهذه التوصية، علما أن هذه التوصية غير مفهومة وورد عنها حديث غير متخصص وغير دقيق في المتن حيث ورد فيه أن محاكم البداية لا تملك إجراء المحاكمة الغيابية وهذا طبعا غير دقيق إطلاقا من ناحية قانونية حيث هناك فصل كامل في القانون حول المحاكمة الغيابية في الجنايات، بما يؤشر الى ضرورة كتابة هذه التقارير من متخصصين، مع ضرورة التعرف على فلسفة محاكمة المتهم الفار وربطها بضمانات المحاكمة العادلة.

خامسا: يطلب التقرير من المجلس القضائي إعادة النظر في عدد أيام الإجازة والعطلة القضائية، أسوة بكافة العاملين في القطاع العام و(الخاص). وهذه التوصية تدلل على عدم الاطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص، وفيها محاولة لتضمين التقرير توصيات تنسجم مع تصريحات الجهات المرفوع لها هذه التوصيات.

سادسا: التشكيلية القضائية، جميع التوصيات بخصوصها تخالف مبدأ سيادة القانون، كما تمت الإشارة في المتن وهي تخالف ضمانات المحاكمة العادلة والتي على رأسها حق المتهم في أن تنظر قضيته من قبل هيئة مستقلة ومحايدة منشأة وفقا للقانون. وأيضا حقه في محاكمة سريعة وفقا لما ورد في المادة 30 من القانون الأساسي، والتفصيل بخصوص ذلك أعلاه.

سابعا: أن يتم أن يتم اختيار رؤساء المحاكم من بين قضاة المحكمة، والتوصية بخصوص أن لا تقل مدة التشكيلة القضائية عن 3 سنوات. هذه التوصيات وما يشابهها في التقرير، بالإضافة إلى مخالفة القانون، تأتي أيضا في إطار شرعنة التدخل في استقلال وحياد القضاة والتحكم بهم كما ورد أعلاه.

في النهاية، ورد في التقرير أنه الأول من نوعه، وأتمنى أن يكون الأخير. ولا بد من التذكير بمسؤولية الجميع تجاه سيادة القانون، وأن انتهاك حقوق الإنسان، لا يبررها موقف داعم أو مؤيد للمجلس الانتقالي، كما أن أي تبرير أو توطئة أو مشاركة في هذا الانتهاك توجب المسؤولية القانونية. وهذا التقرير وفقا للتفصيل الوارد أعلاه لا يتمتع بالحياد والمصداقية والمهنية، كما يغيب، بصورة معيبة، عنه معايير التخصص أو العلم بالقانون أو الفهم الصحيح لمنظومة حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهذا يقتضي إعادة النظر به، ومراجعته بكل أمانة استنادا لمبادئ المهنية والضمير، لأنه بصراحة، يشكل بحد ذاته انتهاكا لمبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.