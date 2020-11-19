الشرطة تقبض على تاجر مخدرات خلال عمل مشترك بين رام الله وضواحي القدس

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الخميس، على تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة معده للبيع خلال عمل مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في رام الله ضواحي القدس.

وذكرت أدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة حول وجود تاجر مخدرات بداخل مركبته يقوم ببيع وترويج مواد مخدرة في احد أحياء المدينة.

وعلى الفور تم تحريك قوة مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات في رام الله وضواحي القدس بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وتم نصب كمين محكم له والقي القبض عليه متلبس محاولاً بيع مواد مخدرة وخلال عملية تفتيش المركبة تم ضبط مادة خضراء يشتبه أنها مادة الهايدرو المخدرة بلغ وزنها 42.2 غم قائم وضبط مادة يشتبه أنها مادة الهيروين المخدرة بلغ وزنها 9.5 غم قائم وضبط شريط ترامال بداخله 3 حبات وضبط تبغ مخلوط بمادة يشتبه أنها مادة الهايدرو بلغ وزنها 8.2 غم قائم .

كما وتم ضبط قنبلة يدوية وضبط مسدس غاز بداخل مركبته

وأكدت، انه تم التحفظ على المضبوطات والتاجر من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.