مصرع طفل غرقا داخل بئر للمياه ببلدة بلعا شرقي طولكرم

وطن: - لقي طفل يبلغ من العمر عامين ونصف مصرعه اليوم غرقا داخل بئر للمياه ببلدة بلعا شرقي مدينة طولكرم .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على اتصال ورد لعمليات شرطة المحافظة حول وجود طفل داخل بئر للمياه في بلدة بلعا، تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني للمكان، وتم انتشال الطفل من داخل البئر ونقله للمشفى ووصل متوفيا .

وأضاف ارزيقات أن الطفل فقدت اثاره في تمام الساعة الثالثة من عصر الخميس.

وأكد، بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لأطفالهم أثناء اللعب واللهو وخاصة بالقرب من الأماكن الخطرة، وبرك المياه والآبار وعدم تركهم لوحدها