محامي ترامب: لدينا أدلة قوية على تزوير الانتخابات وفق خطة ممنهجة

وطن: قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، إن لديهم أدلة قوية على وجود عمليات تزوير ضخمة في عدة ولايات.

وأضاف جولياني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن "ترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير"، مضيفًا: "عندما بدأنا بتمثيلنا للرئيس واجهتنا نتائج غريبة والرئيس كان متقدما في الانتخابات".

وأكد أن التصويت بالبريد عرضة دائما للاحتيال وللفساد، وعلينا أن ننظر بحذر إليه، مشيرًا إلى أن المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير، وترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير.

وأشار محامي ترامب​، إلى أن "ما شهدته ​الانتخابات الرئاسية​ الأمريكية لم يكن احتيالا وإنما عملية ممنهجة للاحتيال".

ولفت جولياني، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "عمليات الاحتيال والتزوير في فيلادلفيا كثيرة لدرجة لا يمكن تخيلها​​​​​​​".

وأكد أن "ما حدث في بنسيلفانيا ليس فوزا لبايدن بل تزوير​​​​​​​"، مفيداً بأن "التزوير لم يحدث في ولاية واحدة بل في عدة ولايات ووفق النمط نفسه ما يوحي بوجود خطة للتزوير".

كما شدد على أن "خطة التزوير تركزت في المدن الكبيرة التي يسيطر عليها الديمقراطيون وهي معروفة بتاريخ طويل من الفساد"، لافتاً إلى أنه "في كل دولة متحضرة هناك قوانين صارمة خاصة بالتصويت عبر البريد لأنه عرضة للتزوير، ووفقاً للقانون، يجب أن يسمح للمراقبين من الحزبين بمعاينة بطاقة الاقتراع لضمان قانونيتها".

وأكد جولياني أن "682 ألف بطاقة اقتراع في بنسيلفانيا وضعت ضمن الفرز ولم يتم التحقق منها ومن التوقيع عليها، في وقت لم يسمح للناخبين بتصحيح بطاقات الاقتراع عند ارتكابهم خطأ في تعبئتها بمناطق الأغلبية الجمهورية". وأشار إلى أن "​​​​​​​15 ألف ناخب في بيتسبيرغ أتوا إلى مراكز الاقتراع وقيل لهم إنهم صوتوا أصلا بالبريد".