الأمم المتحدة تؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

وطن: اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بالأغلبية مشروع قرار يؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية.

وقال مسؤول دائرة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية المعروفة بـ"اللجنة الثانية"، اعتمدت في جلستها الخميس، مشروع القرار بالأغلبية رغم ضغوط أمريكية.

وحمل مشروع القرار عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وأعقب القرار الأممي، إعلان أمريكي بعدم وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، على أن يتم تعريفها بأنها "صُنعت في إسرائيل" أو "مُنتج من إسرائيل".

واعتمد القرار بتأييد 153 صوتا، فيما عارضته ست دول هي: أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

والقرار واحد من حزمة قرارات تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني سنويا.

وقال عوض الله: "تثار على المستوى الدولي تساؤلات كثيرة عن سيادة الشعب الفلسطيني، مقابل الاحتلال الإسرائيلي وتغوله واستيطانه واستعماره وسرقته بشكل يومي للموارد واستغلاله لها".

وأضاف: "مع القرار، يؤكد المجتمع الدولي مجددا أن السيادة هي للشعب الفلسطيني على موارده، وأنه لا يحق للاحتلال السيادة عليها".

وقال عوض الله: "مورست ضغوطات وتعرضت دول للابتزاز والترهيب والتخويف والتهديد بسحب الاستثمارات في حال التصويت لصالح القرار".

وسيعرض القرار بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام كل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة للجمعية العامة، لاعتماد قراراتها في الدورة 75".