الأسير شادي مصلح حرا بعد 18 عاما خلف قضبان الاحتلال

وطن: افرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الاسير شادي كامل مصلح (43 عاما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد سجنه في معتقلاتها لمدة 18 عاما.

ونظمت القوى الوطنية والفعاليات المختلفة حفل استقبال حاشدا للاسير مصلح بهذه المناسبة حيث كان في استقباله لدى وصوله الى معبر الظاهرية حشد كبير من ممثلي الفعاليات المختلفة.

ونظمت مسيرة من السيارات جابت الشوارع المختلفة كما رفعت خلال ذلك صور الاسير والاعلام الفلسطينية ورايات الفصائل المختلفة.