حماس: قرار واشنطن بشأن منتجات المستوطنات "عدوان وعنجهية"

وطن: قالت حركة "حماس"، الخميس، إن قرار واشنطن اعتبار منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية "عدوان وعنجهية".

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باعتبار بلاده أن منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية، قمة الصلف والعدوان والعنجهية الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق الخميس، زار بومبيو مستوطنة "بسغوت" بالضفة الغربية، وقال خلال تفقدها إن واشنطن قررت عدم وسم وتمييز منتجات المستوطنات، وسيتم تعريفها على أنها "صُنعت في إسرائيل".

وأضاف قاسم أن هذا "القرار يعتبر أكبر عملية تزوير يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي".

ولفت إلى أن بومبيو "يكن عداء حقيقيا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه، والقرار الذي أعلنه انتهاك لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية".

وتابع أن "القرار الأمريكي يؤكد أن المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية متزايدة، ما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا لوقف كافة المخاطر".