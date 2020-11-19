حسين الشيخ: عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة

وطن: أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أنه عقد اليوم اجتماعا مع الإسرائيليين تم خلاله الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة.

وقال الشيخ عبر تويتر: ‏عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطه ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أشهر، ويأتي بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، الثلاثاء، عن إعادة العلاقات مع الاحتلال.

وذكرت "كان" الإسرائيلية، أنه شارك في الاجتماع الذي عُقد في رام الله، حسين الشيخ، ومنسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن.

والثلاثاء الماضي، أعلن الشيخ عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ، الثلاثاء، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".

وأبلغت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، عقب القرار الصادر عن القيادة في 19 أيار/ مايو الماضي، بـ"وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل".