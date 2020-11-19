الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و 1251 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 90 عاماً من مخيم جنين، مواطنة 49 عاما ومواطن 69 عاماً من نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن 64 عاماً من ترقوميا بمحافظة الخليل، مواطن 66 عاما ومواطن 62 عاماً من قلقيلية)، إضافة إلى مواطنين اثنين من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 281 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 45، نابلس 103، طولكرم 19، سلفيت 16، رام الله والبيرة 36، طوباس 5، أريحا والأغوار 9)، قطاع غزة 345، مدينة القدس 286.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (113)، محافظة نابلس (238)، محافظة بيت لحم (68)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، قطاع غزة (368)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.