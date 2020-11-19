الاحتلال يهدم منزلا لعائلة شعبان في اللد

وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال، منزلا مكونا من طابقين في حي "شنير" بمدينة اللد، صباح اليوم الخميس.

ويعود المنزل الذي هدمته السلطات لعائلة شعبان من اللد، وقد بني قبل سنين واستخدم للاستئجار.

وادعت سلطات الاحتلال أن البيت بني بصورة "غير قانونية" لقربه من سكة الحديد، ودون تراخيص.

وقال صاحب البيت المهدوم، غازي شعبان، إن "هذا البيت كان يأوي 6 عائلات، تشردت وأطفالها ونسائها، الآن".

وأضاف أن "البيت بُني منذ 25 عاما، ونحن بنيناه في أنفسنا، وأمر الهدم هو قرار سياسي لأننا رفضنا الخروج من البيت مقابل تعويضات عرضتها علينا الحكومة. يريدون أن يخلوا كل منطقة سكة الحديد من العرب، وهذا مخطط له".

وختم شعبان بالقول إنه "لدينا تجميد لأمر الهدم لغاية 29 كانون الأول/ نوفمبر 2020، وفاجأنا قرار الهدم وحضور الجرافات معززة بقوات كبيرة من الشرطة، اليوم. كان الملف في أروقة المحاكم ولدينا الإثبات على ذلك. نحن لن نخرج من اللد، ولن نمنحهم ما يريدونه، يريدون تهجيرنا من هنا، ولكننا سنبقى رغم أنوفهم هنا، حتى لو عشنا تحت شجرة في هذه المدينة".

وكانت آليات وجرافات الاحتلال، بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، قد هدمت منزلا خشبيا تعود ملكيته لعائلة سلامة، بذريعة البناء دون ترخيص في اللد، صباح يوم 19 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم منازل عربية في اللد، بالرغْم من الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا. ومنذ بَدْء أزمة كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، هدمت السلطات 6 مبان لسكان عرب في مدينة اللد.

يذكر أن بلدات فلسطينية في الداخل المحتل شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات النقب وغيرها.

المصدر: (عرب 48)