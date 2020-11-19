غال بيرغر يدعي: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى

وطن-ترجمة: محمد أبو علان دراغمة: ادعى الصحفي الإسرائيلي المختص يالشؤون العربية جال بيرغر في تغريدة على صفحته على تويتر أن: السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيون أوروبيون أنها على استعداد لتعديل قانون دفع رواتب الأسرى كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

في إطار التعديل المنتظر، عائلات الأسرى المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية لن تتلقى الراتب وفق خطورة العملية التي نفذها ابن العائلة، ولا على أساس شدة الحكم الذي حصل عليه، لا بل سيستند على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعائلة، وعلى عدد أفراد الأسرة.

وتابع بيرغر تغريدته على تويتر، قانون الأسرى المعمول به الآن في السلطة الفلسطينية، راتب الأسير أعلى كلما قتل عدد أكبر من الإسرائيليين، وكلما كان الحكم الذي حصل عليه أكبر، وكلما كان في المعتقل لفترة زمنية أطول، وذلك مقارنة براتب أسير أمني أدين بمخالفات بسيطة، حسب وصف الصحفي الإسرائيلي.

وعن هدف التعديل في قانون الأسرى، زعم الصحفي الإسرائيلي، أنّ هدف السلطة الفلسطينية من التعديلات في قانون الأسرى لكي تجنب نفسها قضايا تعويضات قد ترفع عليها في الولايات المتحدة الأمريكية مع احتمال تجدد المساعدات الأمريكية لها في ظل إدارة ترمب.

المصدر: مدار