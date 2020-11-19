أجواء باردة وماطرة حتى السبت

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون حول معدلاتها السنوية، وخلال ساعات الصباح الباكر تسود أجواء باردة نسبيا مع هبوب للرياح الشرقية في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية بشكل عام في مختلف المناطق وتتبدل الرياح الجافة برياح جنوبية غربية أكثر رطوبة، مع أجواء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية صباحا ثم تتحول إلى جنوبية غربية خلال ساعات النهار والليل.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي تدريجيا لتهطل الأمطار في شمال البلاد وأجزاء من الوسط.

وتسود أجواء باردة نسبيا في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تهطل الأمطار المتفرقة مع أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسود أجواء باردة نسبيا في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تهطل الأمطار المتفرقة مع أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين، وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء نتيجة الرياح الشرقية النشطة.