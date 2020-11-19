التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
غال بيرغر يدعي: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى
بلدية البيرة لوطن: سنعمل مع مواطنينا الذين يحملون الجنسية الأمريكية على مقاضاة بومبيو في أمريكا لزيارته مستوطنة "بسجوت"
مشرعون راسلوا بومبيو لوقف هدم المنازل وأوروبيون ناشدوا وقف الاستيطان
السلطة تقرر اعادة سفيريها الى البحرين والامارات
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة
إطلاق التحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف
"أمان" لـوطن: لمسنا غياباً للشفافية بشكل جزئي بإجراءات وزارة التربية حول جهوزيتها وخطتها بالتعليم عن بُعد
برغم الاعتقالات وتهديديات الاحتلال بهدم المنشآت .. أهالي كوبر لـ"وطن": لم يزر البلدة أي مسؤول!
إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ56 مليون حالة
جمهوريون يطالبون ترامب بوَسم "صُنع في إسرائيل" على بضائع المستوطنات
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
الزعيم البوليفي إيفو موراليس يترأس "الحركة من أجل الاشتراكية"
أجواء باردة وماطرة حتى السبت
أسعار العملات
بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
أسعار العملات
19.11.2020
07:21 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشايكل صباح اليوم، الخميس، كما يلي:
دولار 3.34
دينار 4.71
يورو 3.96
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير