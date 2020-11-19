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أسعار العملات

19.11.2020 07:21 AM
أسعار العملات

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشايكل صباح اليوم، الخميس، كما يلي:

دولار 3.34

دينار 4.71

يورو 3.96

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