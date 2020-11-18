مصرع مواطنة وإصابة أخرى بحادث سير في طوباس

وطن: لقيت مواطنة (36 عاما) مصرعها، وأصيبت أخرى، مساء اليوم الأربعاء، بحادث سير ببلدة تياسير شمال شرق مدينة طوباس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير وقع وسط بلدة تياسير أثناء تواجد مواطنتين أمام منزلهما الواقع على الشارع الرئيسي، حيث انحرفت مركبة وصدمت المواطنتين ونقلتا على أثره إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن وفاة إحداهن، ووصفت إصابة الأخرى بالخطيرة.

وأكد أنه تم التحفظ على السائق، وباشرت شرطة المرور بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كما تم إعلام النيابة العامة.