تأكد غياب سواريز أمام برشلونة

وطن: كشف تقرير صحفي إسباني الأربعاء عن تطور جديد بشأن إصابة الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان الاتحاد الأوروجوياني قد أعلن إصابة سواريز بفيروس "كورونا" يوم الإثنين الماضي، وبالتالي بات اللاعب مهددًا بالغياب عن مباراة برشلونة في الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن سواريز خضع لاختبار "كورونا" جديد الأربعاء عقب مباراة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم، وجاءت النتيجة إيجابية أيضًا.

وأشارت إلى أن اختبار الأربعاء كان الأخير الذي يستطيع منح سواريز تأشيرة المشاركة مع أتلتيكو مدريد أمام برشلونة.

وأوضحت أن سواريز ينوي العودة إلى مدريد على متن طائرة مخصصة للرحلات الطبية، لقضاء الحجر الصحي في منزله بإسبانيا.