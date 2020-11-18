ترامب يلجأ لتويتر للتنفيس عن غضبه من نتيجة الانتخابات ويركز على إعادة الفرز

وطن: قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها تسعى لإعادة الفرز جزئيا لنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية ويسكونسن وذلك في إطار محاولات تبدو شبه مستحيلة لقلب النتيجة التي جاءت في صالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ومع بقائه بعيدا عن الأنظار يصر الرئيس الجمهوري على التنفيس عن غضبه عبر تويتر حيث يسوق مزاعم بحدوث تزوير في الانتخابات بعضها لا يستند إلى أي دليل والبعض الآخر غير صحيح بشكل واضح.

وقال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن وكذلك في جورجيا إنه من غير المحتمل أن يؤدي إعادة فرز الأصوات في هاتين الولايتين إلى تعويض خسارة ترامب.

وترفض المحاكم دعاوى قضائية يزعم فيها ترامب دون سند حدوث تزوير بالانتخابات لكن استطلاعات الرأي تظهر أن هذه المزاعم تلقى صدى على المستوى السياسي إذ يعتقد في صحتها نحو نصف الجمهوريين بحسب استطلاع رويترز/إبسوس.

ودفعت حملته اليوم الأربعاء ثلاثة ملايين دولار إلى سلطات ولاية ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودان وهما منطقتان يهيمن عليهما الديمقراطيون، وهو مبلغ يقل عن 7.9 مليون دولار تكلفة إعادة الفرز بالولاية بأكملها.

وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت وحصل على 49.5 بالمئة من الاصوات مقابل 48.8 بالمئة لصالح ترامب.

ويعرقل رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الانتقال السلس لإدارة جديدة ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وحصل بادين على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لصالح ترامب. وفاز في الاقتراع الشعبي المباشر بفارق أكثر من 5.8 مليون صوت.

وللبقاء في منصبه، يحتاج ترامب إلى تغيير النتائج في ثلاث ولايات على الأقل، وهو أمر غير مسبوق، للوصول إلى النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

ويتشبث الرئيس أيضا بالأمل في أن يؤدي إعادة الفرز اليدوي الذي أمرت به ولاية جورجيا إلى محو تقدم بايدن البالغ 14 ألف صوت هناك كما يشكك في النتائج بولاية ميشيغان.

موعد نهائي في ديسمبر

وتواجه الولايات موعدا نهائيا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول للتصديق على نتائج الانتخابات قبل التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن يقوم الكونغرس بإحصاء أصوات المجمع الانتخابي في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو إجراء شكلي في العادة. لكن أنصار ترامب في مجلسي الشيوخ والنواب يمكن أن يعترضوا على النتائج في محاولة أخيرة لحرمان بايدن من 270 صوتا وتحويل القرار النهائي إلى مجلس النواب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونُشر اليوم الأربعاء أن حوالي نصف الجمهوريين يعتقدون أن ترامب “فاز عن حق” لكن الانتخابات سُرقت منه.

ووافق 73 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على أن بايدن قد فاز، بينما اعتقد خمسة بالمئة أن ترامب فاز. لكن عندما سئلوا على وجه التحديد إن كان بايدن “فاز عن حق”، قال 52 في المئة من الجمهوريين إن ترامب فاز عن حق، بينما قال 29 في المئة فقط إن بايدن فاز عن حق.

وقال مسؤولو انتخابات من كلا الحزبين في أنحاء الولايات المتحدة إنه ليس هناك دليل على عبث بالأصوات، وخلصت مراجعة اتحادية إلى النتيجة ذاتها.

وأقال ترامب أمس الثلاثاء مسؤول الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة، الذي أثار غضبه برفضه دعم مزاعم التزوير في الانتخابات.

وفي جلسة استماع للمحكمة الاتحادية في ولاية بنسلفانيا أمس ، بدا القاضي ماثيو بران متشككا في طلب ترامب منع المسؤولين من التصديق على فوز بايدن في تلك الولاية بأكثر من 80 ألف صوت.

وقال بايدن وكبار مستشاريه إن تحدي ترامب قد يعرض للخطر جهود احتواء حالات كوفيد-19 المتزايدة، ويمنع تخطيط توزيع اللقاح في بلد توفي فيه أكثر من 248 ألفا بسبب الجائحة.

وسيلتقي بايدن بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في اجتماع مائدة مستديرة افتراضي من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير اليوم الأربعاء.

رويترز