السلطة تقرر اعادة سفيريها الى البحرين والامارات

رام الله - وطن: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني قوله ان السلطة الفلسطينية ستعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما في وقت سابق احتجاجا على توقيع الامارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع "إسرائيل".

وكانت السلطة قد قررت إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الاحتلال .

وقال وزير الخارجية رياض المالكي ان الرئيس محمود عباس قرر إرجاع جميع سفرائنا من الدول التي تم سحبهم منها قبل أشهر بسبب خلافات سياسية، مضيفا "نحن على يقين وثقة بالقرارات الحكيمة للسيد الرئيس."

ووقعت كل من الإمارات والبحرين رسميا، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي تطبيع مع الاحتلال ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

واستدعت السلطة الفلسطينية سفيرها من الإمارات يوم 13 أغسطس في أعقاب بيان إماراتي إسرائيلي أمريكي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر عقب إعلان مماثل.