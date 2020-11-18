صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. رسالة مفتوحة للرئيس ابو مازن، لقد اخطأت هذه المرة سيدي الرئيس

سيدي الرئيس،،

كما كنا ندافع عن مواقفك برفض صفقة القرن ووقف التنسيق الامني والمدني مع الاحتلال، نجد لزاما وطنيا علينا ان نقول لك وبكل احترام ومحبه انك اخطأت مرتين بقرارك هذه المرة ، الاولى عندما وافقت على العودة الى التنسيق الامني والمدني بدون ثمن او افق سياسي، بل وارتكزت على " ورقة"، كما احسن وصفها الدكتور محمد اشتيه، وصلتكم من الحاكم العسكري ورئيس الادارة المدنية للاحتلال والذي من المفروض ان تكون قد حلت يموجب اتفاق اعلان المبادئ وما تلاها من اتفاقات مع الاحتلال، والثانية عندما خرج الاخ حسين الشيخ مع الاحترام والتقدير لشخصه ومكانته الوطنية ليصف بان هذه "الورقة" التي وصلتنا من الحاكم العسكري تمثل انتصاراً وطنيا !، فهل سيدي الرئيس هي كذلك انتصار؟؟!!!

سيدي الرئيس،،

رغم مرارة الخطأ وقسوته، الا اننا ما زلنا نؤمن انك لن تتنازل عن ثوابتنا الوطنية، وكي يتم تدارك حجم هذا الاخفاق فان لسان حالي وحال العديد من ابناء شعبنا الفلسطيني يتطلع بان يقوم فخامتكم بعدد من الخطوات وهي:

1- المضي قدما بالوحدة الوطنية مع حماس وفصائل العمل الوطني والاسلامي، مهما كانت التحديات والعقبات، وان تقولوا للشعب والامة العربية كيف ان الاحتلال يمنع هذه الوحدة وكيف ان امريكا تفعل ذلك ايضا.فالوحدة الوطنية هي بوابة التمثيل الكلي لشعبنا الفلسطيني والتي سنحتاج اليه في القادم من الايام .

2- ان كنت ولا بد فاعل سيدي الرئيس ولاسباب سياسية لاعادة التنسيق الامني مع الاحتلال، فلا ضير من اعادة لتعريف مفهوم التنسيق الامني بحيث يتم بصورة عمودية فقط وبين مراكز صناعة القرار الامني ووقف أي عمليات تنسيق افقي (ميداني) مع الاحتلال لئلا يستغل الاحتلال هذه الفجوات لصالحه.

3- اعادة تعريف مفهوم التعاون الامني مع امريكا وعدم تجديد هذه العلاقة الا بعد رحيل ادارة ترامب ، وفي حال تم اعادتها بعد تنصيب بايدن فلا بد وان تكون خاضعة لرقابة من مؤسسات منظمة التحرير وان يكون لها ثمن سياسي بالمقابل.

4- لسان حالنا يقول انه ان الاوان لتجديد الشرعية الانتخابية، فاصدار المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات اصبح امرا لا مناص عنه، وسيعيد بناء الامل والثقة بالمنظومة الوطنية ككل .

سيدي الرئيس،،

ما نحتاج اليه المكاشفة والصدقية، فكما كنت واضحا في وصف الاشياء وتوضيح المواقف، فشعبنا لا يبجث عن أي انتصارات وهميه، شعبنا يريد ان تخاطبه القيادة كما هي الامور على حقيقتها والا فأننا سنرى الحقيقة ونشعر بألمها من اعلام عدونا وخصومنا.

سيدي الرئيس ،،

ان لم يتم تدارك اثار العودة المفاجئة للتنسيق مع المحتل بدون أي ثمن سياسي او اصلاح حقيقي على الارض فانك لن تجد احدا يقف معك مره اخرى او مع مواقفك التي نثق بها والتي لا بد انها خالصة لفلسطين وقبلتها الوحيدة للقدس والاقصى.

سيدي الرئيس ،،

لعلها فرصتنا الاخيرة ان نلملم الثقة ونعيدها الى المكون الوطني الجمعي ونحمي وجودنا فوق ارضنا، بدلا من ان تصبح هذه "الورقة" التي بعثها الحاكم العسكري لفلسطين كالورقة التي وضعها ادم وحواء على عورتهما في الجنة بعد ان ازلهما الشيطان .