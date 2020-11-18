4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل أربعة أسرى، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، والاسرى هم:

الاسير مهدي عز الدين طه رمضان (37 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18 /11 /2002، وهو محكوم بالسجن 35 عامًا.

والأسير علام مطر محمد ملحم (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18 /11 /2004، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

كما دخل الأسير سائد محمد علي صلاح (40 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18 /11 /2004، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

ودخل الأسير محمد لطفي عبد الكريم قشوع (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18 /11 /2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات بالإضافة إلى 20 عامًا.