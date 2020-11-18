أحلام مصيرها الموت

كتبت: حلا عوينه

لم اكن يوماً أضع حدوداً لأحلامي وأمنياتي ولكن بعض الأمنيات رغم بساطتها إلا أنها أصبحت اشباه بمعجزات كنت أحلم بها ويحلم معي والدي. كانت أمي إحدى خريجات مدرسة بنات بتير توحلم بتخرجي من الجامعة. وكان أبي أحد موظفي وكالة الغوث الذي اكمل تعليمه في جامعة بيت لحم، وعندما اتممت سنتي الأولى، أتم والدي سنته الثالثة، وكنت أسير على خطى العلم وكنت منتمية الى التنظيمات الموجودة حيث كان جميع طلبة الجامعة منتمين الى تنظيمات سياسية وفي صباح الأول من حزيران خرجت من منزلي ذاهبة الى جامعتي بحافلة القرية المتوجهة الى بيت لحم مع مجموعة من أهل قريتي.

وعندما نزلوا من الحافلة، وعلى بُعد 20 متراً من الحافلة، شعرت بثلاث رصاصات تخترق جسدي إحداها جاءت في نقطة التقاء النخاع الشوكي والدماغ فانفصل الدماغ عن العمل كلياً. استمريت في حالة صراع لمدة 4ايام كانت وفاتي بالرابع من حزيران عام 1980في الساعة 8 صباحا ً.

استطاعت عائلتي استلام جثماني عند الساعو الثانية ظهراً، حيث تم منعنا من القدوم عن طريق بيت لحم، فجئنا من طريق جبلي بعيد عن العمران، ووصولنا الى المنزل وتم إخراجي من هناك بإكليل عرس وتم تجهيزي كتجهيزات أي عروس فسار موكب عرس كامل من اجل زفاف عروس شارك فيه جميع اهل القرية والقرى المجاورة وجميع من استطاع الوصول بسبب حواجز المنع التي وضعتها قوات الاحتلال.

هذه هي قصة تغريد البطمة ذات 22عاماً الذي وقف امام تحقيق احلامها رصاصة طائشة من جندي طائش ليس له في هذا الوطن سوى كذبة إقامة وطن مزعوم على ارض ليست لهم.