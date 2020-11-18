الإغاثة الزراعية تعقد دورة تدريبية مُكثّفة للمهندسين الزراعيين حول القوانين الزراعية الدولية المُستخدمة في الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة

وطن: أنهت الإغاثة الزراعية ضمن خطتها للتدريب الداخلي من طواقمها الفنية والإدارية والتي تستهدف بها المهندسين الزراعيين حديثي التخرج المُلتحقين في الدورة الرابعة الثلاثون من برنامج تدريب المهندسين في اريحا ، دورة تدريبية مٌتقدمة ضمن تقنية الزووم وبمشاركة اكثر من 10 خبراء دوليين ومحليين حول القوانين الزراعية الدولية في الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة وبتنسيق من قبل م. مُهيب حمدان خبير الزراعة العضوية في الإغاثة الزراعية.

وقدم م.حمدان عرضاً حول اهم القوانيين الزراعية الدولية الحديثة المستخدمة حول العالم ومن اهمها اللوائح والاسس القانونية للزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة في منطقة البحر المتوسط و أوروبا وشمال افريقيا ، بالإضافة الى مناقشة مسودة تشريع لوائح قانونية تنظم قطاع الزراعة العضوية في فلسطين وتتلائم مع اللوائح الاوروبية الجديدة 8482018 والتي تم اقرارها من قبل لجنة دول الاتحاد الاوروبي في عام 2018 لتدخل حيز التنفيذ في شهر يناير من العام 2021 .

وقدم الخبراء الدوليين والذي جاءوا من دول (إيطاليا ، مصر، الجزائر، تونس، فلسطين، لبنان، المغرب، كوسوفو، اليونان) مداخلاتهم الفنية والمتخصصة في جوانب متعددة في مجالات المبادئ والتشريعات التي ترتكز عليها الزراعة العضوية ، وطرق ادارة ومكافحة الافات المتكاملة ، واهمية التنوع الحيوي الموجود في فلسطين، واساليب الزراعة العضوية المتبعة في الانتاج الحيواني، واهم التغيرات المناخية المصاحبة لزيادة انبعاث المواد الكربونية في الغلاف الجوي.

و قدمو شرحاً مفصلاً عن مرض التدهور السريع على اشجار الزيتون والذي يعتبر من اخطر الامراض الحالية التي تهدد قطاع الزيتون في العالم بشكل عام وفي منطقة البحر المتوسط بشكل خاص ، هذا وسيتم لاحقا التنسيق لعقد تدريبات عملية وزيارات لمواقع مختلفة مع المتدربين تشمل مواقع مختلفة في فلسطين مرخصة وتحمل شهادات الانتاج والممارسات العضوية الدولية.