مركز "شمس" ينظم ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير لطلبة كلية الشريعة في جامعة القدس

وطن: نظّم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير لمجموعة من طلبة الشريعة في جامعة القدس ، وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز الثقافة المدنية لطلبة الشريعة في محافظات الضفة الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).

بدوره أكد الدكتور جمال أبو سالم على أهمية موضوع الورشة وأهمية تدريب طلبة كليات الشريعة حول حرية الرأي والتعبير. معرفاً حرية الرأي والتعبير على أنها تمتع الإنسان بكامل إرادته بالجهر بما يراه صواباً محققاً النفع له وللمجتمع سواء بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة، ومبيناً أهمية التمتع بحرية الرأي والتعبير والتي نادت بها كثير من المواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد في المادة التاسعة عشر منه على ثلاثة أمور وأهمها حقه كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة أو تدخل، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود.

وتحدث حول حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية مستنداً في ذلك على الأحاديث النبوية وقصص الأنبياء والصحابة في تدريب الناس من خلال التطبيق والممارسة لحقهم في التعبير عن آرائهم والدفاع عن وجهة نظرهم ومعرفة الضوابط.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة عدم تقييد حرية الرأي والتعبير، والتربية منذ الصغر وتنشئة الأطفال على تقبل آراء الآخرين وعدم التعصب للرأي الشخصي واحترام الرأي والرأي الآخر وقيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها في هذا المجال.