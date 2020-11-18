"REFORM" تختتم تدريب إعداد الأوراق السياساتية في محافظتي قلقيلية وطولكرم

وطن: اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REEFORM – تدريب حول إعداد الأوراق السياساتية ضمن مشروع تعزيز الخطاب المدني المنفذ في محافظتي قلقيلية وطولكرم بمشاركة عدد من الناشطين الشباب من المحافظتين. وبهدف التدريب الى تطوير قدرات الشباب في رصد وتحليل السياسات العامة وخطط المحافظات وتطوير أوراق موقف تتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم وتفضي إلى تعزيز مشاركتهم المدنية الفاعلة على مستوى السياسات العامة داخل محفظاتهم.

وأشار العميد حسام أبو حمده نائب محافظ محافظة قلقيلية خلال مشاركته في افتتاح أولى أيام اللقاءات في محافظة قلقيلية إلى أهمية مثل هذه النشاطات الشبابية في تنمية قدرات الشباب وأخذ دورهم الريادي في مؤسسات المجتمع المحلي، والتأكيد على حقهم في توفير بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم، وأكد على دعم محافظة قلقيلية لفكرة تشكيل مجلس شبابي وتوفير المتطلبات اللوجستية والإدارية والمادية إن أمكن كون الشباب هم عماد الوطن ومستقبله.

وفي ذات السياق عبر المشاركين الشباب في محافظة طولكرم عن سعادتهم لإتاحة مثل هذه الفرصة لهم في خلق فضاء مدني يستطيعون من خلاله التعبير عن مطالبهم وحقوقهم المدنية والشبابية من مؤسسات المجتمع المدني. وخرج المشاركون بمجموعة من الأفكار سيتم صياغتها كأوراق سياسات عامة ومناقشتها وطرحها على أصحاب القرار في المحافظتين.

ومن الجدير ذكره أن التدريب تم تنفيذه على مدار 6 أيام ضمن مشروع تعزيز الخطاب المدني لمحافظتي طولكرم وقلقيلية الممول من الحكومة السويسرية والذي يهدف إلى زيادة مساحة المشاركة المدنية للشباب والشابات في مستوى السياسات العامة داخل المحافظات الفلسطينية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز الانسجام المجتمعي، والقيم الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال تمكين المشاركين الشباب والشابات من امتلاك أدوات الخطاب المدني والمشاركة المجتمعية وأدوات التحويل المجتمعي، وتطوير قدراتهم على مراقبة وتحليل السياسات العامة وخطط المحافظات لتطوير أوراق موقف تتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم. عبر إنشاء منتدى مدني تجري فيه المناقشات بين المحافظات والمؤسسات الأهلية والمشاركين الشباب.