4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، التقرير الوبائي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالقطاع، مشيرة إلى تسجيل دفعة إصابات وحالات تعافي جديدة.

وأعلنت عن وفاة أربعة مواطنين في مستشفى غزة الاوروبي ومجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء2723 فحص مخبري للعينات.

وأكدت تسجيل 335 حالات تعافي جديدة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة، ليرتفع اجمالي عدد المتعافين إلى8211 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 54حالة، واجمالي الإصابات ارتفع إلى 12071 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، ان عدد الحالات نشطة حاليا (التي ما تزال مصابة بالفيروس) بلغ 3806 حالة، بعد تسجيل الإصابات الجديدة اليوم البالغة 600.