صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، الأربعاء، أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.

وأوضح في تصريح صحفي لموقع القدس أنّ ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم "الإسرائيليين" قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر.

وقال إن ذلك يأتي ذلك بعد تدخل دول أوروبية وعربية نجم عنه إعلان السلطة عودة العلاقات مع الاحتلال، أمس الثلاثاء، بما فيها التنسيق الأمني والمدني.

وكان ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة أعلن أمس أن الرواتب ستدفع مطلع الشهر المقبل.

وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، قد أعلن، أمس، عودة التنسيق والعلاقات مع دولة الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل وقفها في 19/5/2020.