اعتقال 9 مواطنين على الأقل في مداهمات بالضفة

وطن: نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات عديدة طالت أسرى محررين.

وفي محافظة طولكرم، تم اعتقال 5 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش، والمعتقلون هم: يحيى جمال صوي (25 عاما)، ورامي سمير أبو سمرة (28 عاما)، من الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وعبد الله خضر رصرص (39 عاما)، من ضاحية رتاح جنموب المدينة، وعدنان أحمد حسن الحصري (54 عاما) من سكان مخيم طولكرم، ومثني فواد عبد الرحيم ربع، من من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال شابين من بلدة بيت أمر شمالًا، وهما: محمد فخري خليل (24 عاما)، ومحمد ابراهيم عرار (24 عاما)، أثناء تواجدهما في مكان عملهما في المناطق المحتلة عام 1948.

كما جرى اعتقال شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وهما: محمد عبد الكريم هماش (32 عاما)، وحماده محمد سراحنة (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشها.

واستدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية اليوم الأربعاء. دون توضيع الأسباب.

وكانت مخابرات الاحتلال قد اعتقلت الوزير الهدمي 4 مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه لمنصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.