بيت صفافا يفوز على القوات بثنائية في دوري الأولى

وطن: حقق فريق العربي بيت صفافا فوزا صعبا على القوات الفلسطينية بنتيجة هدفين لواحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" لكرة القدم .

وبعد هذا الفوز، قفز بيت صفافا إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط، أما القوات فتجمد رصيده عند نقطتين في الترتيب العاشر .

وعلى ملعب الجامعة الأمريكية بجنين، سقط هلال أريحا للمرة الأولى أمام مركز جنين بهدف وحيد، ليتقدم الفائز على سلم اللائحة محتلا الترتيب الخامس برصيد 7 نقاط، أما الهلال فتراجع إلى المركز السابع برصيد 5 نقاط.