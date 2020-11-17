كشف ملابسات قضية ابتزاز في بيت لحم

وطن: كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، قضيه ابتزازٍ طالت إحدى المواطنات عبر تطبيق "الواتس اب" وقبضت على المشتبه به في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطه أن دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المحافظة تلقت شكوى من مواطنةٍ من سكان المحافظه مفادها قيام شخص بإرسال فيديوهات ورسائل ابتزاز لهاعبر تطبيق الواتس اب الخاص بها.

وبالبحث والتحري الإلكتروني تم حصرالاشتباه بشخصٍ من سكان المحافظه والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بابتزاز المشتكية .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.