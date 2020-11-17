القاهرة | الاتفاق على استكمال لقاءات المصالحة لمناقشة الموضوعات العالقة

وطن: عُقدت برعاية مصرية، وفي إطار الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، عددة لقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة لمناقشة موضوعات المصالحة.

وتم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفترة المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة.

وأكدت الحركتان على تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

(وفا)