حسين الشيخ: صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، ولا أحد يستطيع لي ذراعنا

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن أي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية لم يعد موجودا على الطاولة.

وأضاف في لقاء على تلفزيون فلسطين، مساء اليوم، لا احد يستطيع لي ذراعنا بالحصار والضغط.

وأعلن الشيخ في وقت سابق من مساء اليوم، عودة التنسيق والعلاقات مع دولة الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل وقفها في 19/5/2020.

ونشر الشيخ تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".

وقال الشيخ "وصلتنا اليوم رسالة رسمية من اسرائيل تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة معنا"

واعتبر أن "ما جرى انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة".

وقال إن دول العالم كانت مع صفقة القرن ضد الموقف الفلسطيني، لكن بعد ثبات الموقف الفلسطيني أصبح الموقف الدولي الى جانبا، وبقيت امريكا وحيدة في موقفها.

وأضاف: سنعمل على إعادة المسار السياسي وفق ركيزة الاتفاقيات الموقعة بعد الإدارة الأميركية الجديدة.

يتبع..