غضب فصائلي كبير من اعلان السلطة عودة العلاقة مع الاحتلال

وطن: دانت واستنكرت الفصائل الفلسطينية الاعلان عن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلن عنه هذا المساء وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي يمثل "لطمة كبيرة على وجه الفصائل الفلسطينية، التي هرولتْ لتنسيق المواقف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل عدم مغادرة الأخيرة منطق التسوية".

وتابع: "كان الأصل على الفصائل الفلسطينية الرافضة لبرنامج منظمة التحرير أن تذهب لبرنامج تحرري واضح، كون القائمين على المنظمة لم يغادروا منطق التسوية".

وأوضح الزهار أن السلطة والمنظمة أرادوا من وراء اجتماع الأمناء العامين مشاركة الفصائل الفلسطينية فشلهم، قائلاً: "هم أرادوا أن نبدو ان نكون شركاء معهم في الهزيمة، وشركاء مهم في التنسيق الأمني".

ودعا الزهار الفصائل الفلسطينية للانخراط في مشروع تحرري قائم على مقاومة الاحتلال، وعدم المراهنة على أصحاب التسوية وعقليات التنسيق.

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، عودة السلطة للتنسيق الأمني انقلاب على مخرجات اجتماع الامناء العامين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: "إن هذا الإعلان هو اختيار لمسار التنسيق والعلاقة مع الاحتلال على المصالحة، ومن أعلن عن هذا القرار يدرك جيدا أنه قرار يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة ".

بدورها، رفضت حركة المبادرة الوطنية اعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال و الاستيطان.

وأكدت أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية و ترسيخ التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية.

وحذرت حركة المبادرة من الانعكاسات السلبية لاعادة العلاقات مع إسرائيل والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

اما الجبهة الشعبية، فقالت إن عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ينسف كل جهود المصالحة.

بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتورة مريم أبو دقة، أن قرار عودة السلطة الفلسطينية للعلاقة مع "إسرائيل" يتعارض مع مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في رام الله ودمشق مؤخرًا.

وقالت أبو دقة: "إن قرار السلطة يعد عقبة كبيرة في طريق المصالحة الفلسطينية، كما أنه ضرب التفاهمات التي وصلت إليها القوى والفصائل بخصوص التصدي لمشروع الضم وصفقة القرن".

وأضافت: "نحن ضد التنسيق الأمني واتفاق أوسلو وبمخرجاته التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه".

وتابعت: "هذا القرار يعيدنا إلى المربع الأول، وهذا ما كنا نحذر منه، فالسلطة استمرت 25 عامًا في نهج المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم توصل إلا لصفقة القرن والضم وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وتفريق الصف الفلسطيني الذي صنعه وغذاه الاحتلال الإسرائيلي".

وشددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على أن الرد الوحيد على الاحتلال هو الاستمرار في وحدتنا، والثبات على موقفنا، لا عودة العلاقات والتنسيق الأمني معه.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين إعلان عودة العلاقات مع الاحتلال إلى ما قبل 19 أيار الماضي، قرار مرفوض بالكامل. وهو إلى جانب أنه يحمل دلالات سياسية خطيرة، يمثل أيضاَ خذلاناً جديد لشعبنا الذي كان يتطلع إلى مسار سياسي وكفاحي آخر، يقطع الطريق مع المرحلة السابقة وعلى أية أوهام مستجدة.