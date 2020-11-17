الزهار: عودة السلطة للعلاقة مع "اسرائيل" لطمة كبيرة على وجه الفصائل

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار أنَّ عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي يمثل "لطمة كبيرة على وجه الفصائل الفلسطينية، التي هرولتْ لتنسيق المواقف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل عدم مغادرة الأخيرة منطق التسوية".

وقال الزهار لـ"شمس نيوز": "السلطة ومنظمة التحرير اليوم وجهت لطمة قوية للفصائل الفلسطينية، وكنتُ قد حذرتُ بالسابق الفصائل من الانخراط والجلوس مع المنظمة، كون الأخيرة لم تغادر منطق التنسيق الأمني والمفاوضات البائسة مع العدو الإسرائيلي".

وتابع: "كان الأصل على الفصائل الفلسطينية الرافضة لبرنامج منظمة التحرير أن تذهب لبرنامج تحرري واضح، كون القائمين على المنظمة لم يغادروا منطق التسوية".

وأوضح الزهار أن السلطة والمنظمة أرادوا من وراء اجتماع الأمناء العامين مشاركة الفصائل الفلسطينية فشلهم، قائلاً: "هم أرادوا أن نبدو ان نكون شركاء معهم في الهزيمة، وشركاء مهم في التنسيق الأمني".

ودعا الزهار الفصائل الفلسطينية للانخراط في مشروع تحرري قائم على مقاومة الاحتلال، وعدم المراهنة على أصحاب التسوية وعقليات التنسيق.

في السياق، أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أنَّ تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ عن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي تشكل تراجعاً سياسياً خطيراً وخروجاً عن مقررات الاجماع الوطني، كما إنها تشكل انقلاباً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

وقال شهاب لـ"شمس نيوز": عودة السلطة للعلاقة مع "اسرائيل" لطمة كبيرة على وجه الفصائل: "إن العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع "إسرائيل" لا تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع ووفرت للمطبعين فرصة ومناخاً شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية.

وشدد على أن الاخطر من التطبيع هو التشجيع عليه، وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة والمنظمة وقيادة حركة فتح.

وقال: "إن هذا الإعلان هو اختيار لمسار التنسيق والعلاقة مع الاحتلال على المصالحة، ومن أعلن عن هذا القرار يدرك جيدا أنه قرار يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة ".

وتساءل شهاب: "يبرز سؤال مشروع عن مغزى اختيار توقيت تزامنا مع اجتماعات وفدي حماس وفتح في القاهرة؟".

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ أعلن مساء اليوم عودة العلاقات مع الاحتلال.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك ، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".