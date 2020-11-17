عشراوي تنعى المعلم وتؤكد على إرثه الدبلوماسي الطويل وحرصه على علاقاته الوطيدة مع الشعب الفلسطيني

وطن: نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، الذي وافته المنية، أول أمس الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما، وتقدمت من القيادة والشعب السوري ومن أسرته ذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة.

وأكدت عشراوي على تاريخ المعلم المهني والإنساني وحياته الحافلة بالعمل والتفاني لشعبه وبلده.

وأشارت إلى انجازاته وإرثه الدبلوماسي الطويل وحرصه على علاقاته الوطيدة مع فلسطين وشعبها.