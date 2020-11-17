الاحتلال يبلغ أمين سر "فتح" شادي مطور قراراً بمنع نشاطات تابعة للسلطة في القدس

وطن: سلمت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء أمين سر حركة فتح في إقليم القدس شادي مطور قرارًا جديدًا لتقييد أعمال تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وجاء القرار بعد استدعاء سلطات الاحتلال مطور صباح اليوم واستمرت بالتحقيق لعدة ساعات.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت مطور مؤخرًا قرارًا يقضي بعدم دخوله الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، بالإضافة لسلسلة قرارات منها عدم التواصل مع عدد كبير من الشخصيات في مدينة القدس، إضافة لسحب إقامة زوجته وطردها خارج مدينة القدس.

وشنت سلطات الاحتلال منذ تعيين مطور أمينًا لسر إقليم القدس لحركة فتح للمرة الثانية حملة ضده، حيث تم استدعاؤه واحتجاز بطاقته الشخصية وهاتفه النقال.

كما اعتقلت عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش وفرضت عليه منع الدخول لمنطقة الضفة الغربية لمدة 3 أشهر.