ارتفاع عدد الإصابات النشطة بكورونا في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل

وطن: تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاعا طرأ في عدد الإصابات النشطة بكورونا في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.

وبلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا، لغاية صباح الأحد الساعة 10:00 في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، لا يشمل المدن المختلطة، 47,591 من مجمل 325,143 إصابة في البلاد، وبهذا استمرت نسبة الإصابات في البلدات العربية بالارتفاع وبلغت 14.6% من مجمل الإصابات في الداخل المحتل.

وسجلت البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل منذ أمسِ ولغاية اليوم الساعة 10:00 ارتفاعا بـ371 إصابة جديدة، وبلغ مجمل عدد الإصابات منذ مطلع الأسبوع الجاري نحو 649 إصابة جديدة، في حين ارتفع مجمل عدد الإصابات الجديدة على مستوى الداخل المحتل بما يقارب 1,416 إصابة، وارتفعت نسبة الإصابات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل إلى نحو 45% من مجمل الإصابات الجديدة في الداخل، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وسجلت، منذ مطلع الأسبوع، 72 إصابة جديدة في الناصرة و43 في رهط و36 في أم الفحم و35 في كفر قاسم و29 في الطيبة و25 في عرابة و24 في سخنين و23 في قلنسوة و22 في مجد الكروم و19 في يانوح- جت و19 في شفاعمرو و15 في جديدة المكر و14 في باقة الغربية و12 في دالية الكرمل و12 في نحف و10 إصابات جديدة في كل من الرينة وكسيفة وجلجولية.

وبلغ عدد الفحوص في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، في اليوم الأخير، 4,459 من أصل 38,598 فحصا في الداخل المحتل، وبلغت نسبة الفحوص في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل نحو 11.5% من مجمل الفحوص في الداخل المحتل. وعلى صعيد نسبة الفحوص الموجبة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل فقد بلغت، لغاية يوم أمس، ما يقارب 7% مقارنة بـ2% في المعدل العام بالداخل المحتل.

واستمر الارتفاع بعدد الحالات النشطة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، إذ بلغ 2,703 حالة نشطة في الأقل، لا يشمل 42 بلدة فلسطينية مع عدد حالات نشطة أقل من 15 حالة، وفي المقابل بلغ مجمل عدد الحالات النشطة في الداخل المحتل 8,137 حالة مع تسجيل ارتفاع بنحو 190 حالة نشطة منذ نطلع الأسبوع الحالي. وبهذا ارتفعت نسبة الحالات النشطة في البلدات الفلسطينية إلى نحو 38% من مجمل الحالات النشطة في الداخل المحتل.

هذا، ويستدل من المعطيات، اليوم، وجود عرعرة والناصرة وكفر قرع وقلنسوة في الدائرة الحمراء، بينما توجد عسفيا ورهط وإكسال والطيبة ودير حنا ومجد الكروم وكفر مندا وكفر قاسم وأم الفحم في الدائرة البرتقالية والقريبة من الحمراء.

(عرب 48)