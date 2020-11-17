"البيتكوين" تواصل الإرتفاع

وطن: أظهرت بيانات لأكبر منصات التداول بالعملات الرقمية، اليوم الثلاثاء، أن سعر عملة "البتكوين" تجاوز حاجز الـ17 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2018.

وفقا لمنصة CoinMarketCap، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.23%، لتصل إلى 16995 دولارا، وذلك عند الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، وكانت العملة قد سجلت قراءة عند مستوى 17030 دولارا.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تتجاوز فيها عملة "البيتكوين"، حاجز الـ17 ألف دولار، منذ يناير 2018.

وتمثل "البيتكوين" نسبة 65.3% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي. وأوضح الخبراء، أن الإنجاز الذي تم إحرازه لا يزال غير مستقر، وفي الأيام المقبلة يمكن توقع حدوث تراجع في قيمة البيتكوين.

المصدر:(نوفوستي)