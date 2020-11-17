الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات إنشاء وحدة انتاج أمهات العنب و انشاء وتركيب غرف تبريد ومخمر افوكادو

رام الله- وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام منجد أبو جيش اتفاقية لإنشاء وتركيب غرف تبريد ومخمر أفوكادو مع شركة محاميد للتكييف و التبريد يمثلها منير محاميد ، بالإضافة لاتفاقية إنشاء وحدة إنتاج أمهات العنب مع شركة الجنيدي للتوريدات الزراعية يمثلها سمير ياسين .

و تأتي هذه الاتفاقيات ضمن أنشطة مشروع " تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة (تكاملAMENCA 3 )" الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام .

وسيتم العمل على إنشاء وحدة تعبئة وتبريد لمنتجي ورق العنب في طمون بمحافظة طوباس بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يحقق الاستفادة للمزارعين ويفتح افاقا تسويقية لهم في الاسواق المحلية و الخارجية، بالإضافة لإنشاء مخمر للأفوكادو و نقطة بيع تشمل على ثلاجة في عزون عتمة بمحافظة قلقيلية .

كما سيتم العمل على إنشاء مزرعتين لإنتاج أصول العنب، واحدة في قباطية بمحافظة جنين و الاخرى في حلحول بمحافظة الخليل ، وتهدف الإغاثة الزراعية وشركائها من المشروع للبدء في انتاج اصول العنب التي سيتم بيعها بأسعار جيدة ومقبولة لمشاتل العنب.

وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تنهي احتكار اصول العنب التي يتم ادخلها للسوق الفلسطيني و التي لا تنتج محليا .

وتعمل الإغاثة الزراعية وشركائها في المشروع على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين من خلال مجموعة من الأنشطة التي من شأنها رفع كفاءتهم وكفاءة محاصيلهم وتحسين الفرص التسويقية لها.