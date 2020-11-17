ثلاث إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق إثر اقتحام مخيم قلنديا

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتلت أسطح البنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، وحدوث أزمة مرورية في شارع القدس رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أن ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا.

وأوضحت أن إصابتين طفيفتين باليد والصدر، والثالثة متوسطة في العين.

وأضافت المصادر، أن عشرات الاصابات بحالات الاختناق خلال المواجهات التي أطلق جيش الاحتلال خلالها الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، ووابلا من قنابل الغاز السام والمدمع.