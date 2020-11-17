الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسكن وبإزالة شبكة مياه ويصور عدة منازل ومدرسة جنوب الخليل

وطن: اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل بمسكن وبإزالة شبكة مياه في منطقة "أصفي" وصور عدة منازل ومدرسة شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وافاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد لعمور، بأن قوات الاحتلال اخطرت بوقف العمل في كهف، يعود ملكيته للمواطن جميل العمور في تجمع الفخيت، مبينا أن الكهف عبارة عن مسكن وتم ترميمه، وأخطر بإزالة شبكة مياه في منطقة "اصفي"، كما صورت عدة منازل في تجمع خلة الضبع، وصورة مدرسة في تجمع المجاز، وهي واحدة من (مدارس التحدي والصمود).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخطرت، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من منازل المواطنين في قرى التواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة يطا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وكشفت مصادر مهتمة بمتابعة الاستيطان، عن أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلا في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري، وذلك لغرض التوسع الاستيطاني لمستوطنات "كرمئيل" و"افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون"، المتاخمات لأراضي المواطنين هناك.