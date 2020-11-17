جنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن ونجله في تل الرميدة

وطن: اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مواطن ونجله في تل الرميدة وسط الخليل.

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن الخليل عماد أبو شمسية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على الفتى هيثم تيسير أبو عيشة (15 عاما) أثناء عودته لمنزله في تل الرميدة، وعندما حاول والده تيسير أبو عيشة إنقاذه ومساعدته ضربه أحد الجنود على ظهره.

وأشار أبو شمسية إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين زادت وتيرتها بعد تكثيف المسؤولين في حكومة الاحتلال والأحزاب الدينية اليهودية زياراتهم إلى تل الرميدة، وسط دعوات للاستيلاء على قلب مدينة الخليل وتوسيعها وصولا إلى مستوطنة "كريات أربع"