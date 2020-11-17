حملة اعتقالات في القدس والخليل ورام الله

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء.

وأوردت الوكالة الرسمية، نقلًا عن مصادر محلية أنه جرى اعتقال 4 مواطنين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وهم: مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، عقب دهم منازلهم في البلدة، وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر خليل الفروخ (26 عامًا) من بلدة سعير شمال شرقي المحافظة، بعد دهم منزله، وتفتيشه. كما اعتقلت المواطن محمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا، أثناء مروره على حاجز الكونتينر شرقي بيت لحم.

ومن بيت أمر، اعتقلت تلك القوات الشابين مصطفى فهمي عبد الحميد زعاقيق (17 عاما)، ومحمود شوكت عبد الرحمن علقم ( 18 عاما)، وذلك بعد استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون".

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة اذنا غربا، وجسر حلحول شمالا، وسدة الفحص جنوب الخليل، عملت خلالها على ايقاف المركبات، والتدقيق في هويات المواطنين.

وفي جنين، جرى اعتقال الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة جبع جنوبًا.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال المواطنين: يوسف هوشة ويعاد أبو عياش، خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن هوشة بعد اقتحام منزله وهو والد الأسير عمر هوشة المعتقل منذ بداية العام الجاري، كما اقتحمت سكنا للطلبة واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش وهو من بلدة بيت أمر شمال الخيل.

وفي الوقت نفسه، اعتقل الاحتلال شابًا من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم. وهو عبد الرحيم فرج سلهب (32 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في منطقة الكركفة تعود لعائلة سلهب، وعبثوا بمحتوياتها.