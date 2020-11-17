نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات الشهر المقبل

وطن: افادت وسائل إعلام عبرية عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يخطط لإجراء أول زيارة رسمية إلى الامارات منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد دعوة تلقاها من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

يذكر أنه في الشهر الماضي، أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيًا ببن زايد، صدر في ختامه بيان ورد فيه أنهما اتفقا على اللقاء قريبا. وقال نتنياهو حينها إنه "دعوته إلى زيارة إسرائيل، وهو دعاني إلى زيارة أبو ظبي".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد نشرت تقريراً في شهر آب/أغسطس، قالت فيه إن نتنياهو زار الإمارات مرتين سرا قبل اتفاق التطبيع.