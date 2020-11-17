أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة نسبيا صباحا في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد نسبيا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبيا مع هبوب للرياح الشرقية النشطة في مختلف المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية وجافة بشكل عام في مختلف المناطق، مع أجواء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية نشطة بوجه عام، مع هبات قوية أحيانا تزيد الإحساس بالبرودة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وخلال ساعات الصباح الباكر تسود أجواء باردة نسبيا مع هبوب للرياح الشرقية في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية بشكل عام في مختلف المناطق وتتبدل الرياح الجافة برياح جنوبية غربية أكثر رطوبة، مع أجواء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية صباحا ثم تتحول إلى جنوبية غربية خلال ساعات النهار والليل.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي تدريجيا لتهطل الأمطار في شمال البلاد وأجزاء من الوسط.

وتسود أجواء باردة نسبيا في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تهطل الأمطار المتفرقة مع أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسود أجواء باردة نسبيا في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تهطل الأمطار المتفرقة مع أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.