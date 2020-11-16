فلسطين تستقبل وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى "كورونا"

وطن: استقبلت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى كوفيد 19/ "كورونا".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال استقبال الوفد الطبي، إن هذه اللفتة الروسية دليل على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والروسي.

وأكدت أن القيادة الفلسطينية تثمن الجهد والدعم الروسي لفلسطين على كافة المستويات، مبينة أن الوفد سيزور عددا من المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، وسيتشارك خبراته في علاج مرضى "كورونا" مع الأطباء الفلسطينيين، حيث ستستمر زيارته لأسبوعين.

وحضر استقبال الوفد الطبي: السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ورئيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، والوكيل المكلف وائل الشيخ، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، ومدير عام ديوان الوزيرة علي عبد ربه.