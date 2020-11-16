وفاة و90 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة

وطن: توفي مقدسيّ وأصيب 90 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وقال الجبريني إن "المدينة شهدت خلال يومين تسجيل حالة وفاة لمواطنة من سكان العيسوية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 92 مع تسجيل 90 إصابة".

وأفاد الجبريني بأن 15 إصابة سُجّلت الأحد، فيما سُجّلت 75 إصابة الإثنين.

وذكر أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في القدس، وصل إلى 664، بعد تسجيل 46 حالة شفاء.

وذكر الجبريني أن "المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة المواظبة على الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم".