586 إصابة بكورونا خلال 18 ساعة في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 18 ساعة (منذ منتصف الليلة قبل الماضية حتى السادسة مساء اليوم).

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن عدد مرضى الكورونا في إسرائيل ارتفع إلى 324644 مصابا كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2734 وفاة.

وحسب البيان فإن من مجمل الإصابات هناك 320 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 128 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويتضح من المعطيات ان عدد الحالات النشطة حاليا 7871 إصابة بعد استبعاد الوفيات وحالات التعافي من مجمل الإصابات منذ بدء تفشي الوباء.