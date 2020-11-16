اغلاق مديرية المواصلات في بيت لحم لظهور اصابات بـ"كورونا" فيها

وطن: قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الاثنين، اغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، بسبب ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ حميد، إنه تقرر اغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء السبت القادم، بسبب ظهور اصابات ومخالطين فيها.

واضاف ان هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.