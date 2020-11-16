الاحتلال يجبر مقدسيًا ونجله على هدم منزليهما

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الإثنين، المقدسي محمد قنبر ونجله عطية على هدم منزليهما قسرًا في حي قنبر بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وقال قنبر إنه اضطر إلى هدم المنزلين، بعد أن حضرت شرطة الاحتلال للمكان عدة مرات، وطلبت منه هدم المنزلين ودفع تكاليف الهدم التي تقدر بأكثر من 100 ألف شيكل.

وأوضح أنه تسلم إخطارًا بالهدم قبل 3 أشهر، وتمكن المحامي من تأجيل عملية الهدم انتهت في العاشر من الشهر الجاري، وقدم طلبا لترخيص المنزلين، ولكن البلدية لم تكترث.

ويقطن المقدسي قنبر وزوجته وولدين في المنزل منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى نجله عطية وزوجته بمنزله.

وعلق على هدمه منزله ونجله:" هدم المنزلين يوجع القلب، ولكني اضطررت للهدم لأنه لا أملك عشرات آلاف الشواكل لدفعها لبلدية القدس تكلفة عملية الهدم".